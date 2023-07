x x

CARONNO PERTUSELLA – Non è in condizioni preoccupanti la donna che questa mattina è rimasta ferita nell’incidente stradale avvenuto in via Asiago a Caronno Pertusella dove alle 7.20 si sono scontrate due automobili.

Sul posto, nella immediatezza, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata l’ambulanza della Croce azzurra caronnese. E’ stata soccorsa una donna di 49 anni, che è stata quindi trasportata con l’autolettiga all’ospedale saronnese per essere medicata di lievi contusioni. I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi del sinistro, al fine di ricostruire con precisione l’accaduto e risalire alle eventuali responsabilità. Da quantificare i danni materiali.

(foto archivio: per l’incidente di Caronno Pertusella si sono mobilitati i soccorsi)

06072023