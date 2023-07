x x

SARONNO – Le cause non sono ancora state chiarite, potrebbe essere stato un attimo di distrazione, un malore o forse un’impostazione errata della manovra, ma oggi poco prima di mezzogiorno un Fiat Doblò è finito sulla rotonda della locomotiva quella tra via Novara, viale Europa e viale Lazzaroni.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi alle 11,59 la chiamata alla centrale operativa di Areu che ha inviato sul posto un’ambulanza del Sos di Uboldo. Il personale sanitario ha soccorso il conducente un 45enne di origine romena. Dopo le prime cure sul posto è stato portato all’ospedale di Garbagnate Milanese in codice verde per accertamenti e controlli.

Sul posto la pattuglia della polizia locale che ha rilevato il sinistro e provveduto ad avviare le procedure per rimuovere l’auto dall’aiuola. Fortunatamente il mezzo si è fermato prima di raggiungere la storica locomotiva per altro appena riverniciata.

Dalle dichiarazioni dei testimoni sembra che non sia coinvolto nessun’altro veicolo.

(per la foto si ringrazia Giulia)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione