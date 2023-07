x x

SARONNO – Come ogni anno la Federazione Italiana Sport Equestri ha organizzato la ormai storica Festa dei Vincitori, che si è tenuta il 26 giugno alla Villa Renoir di Legnano. In questa occasione i migliori atleti di tutte le discipline equestri si radunano ad uno degli eventi più attesi della stagione per festeggiare e ricevere il tanto ambito cavallino d’argento.

Il 2022 agonistico è stato un anno d’oro anche per la squadra dell’istruttrice Silvia Mocchi, ben 3 allieve hanno vinto gare di interesse aggiudicandosi pertanto il prezioso riconoscimento. Ecco le tre atlete saronnesi che si sono distinte nel corso del 2022, premiate quindi durante la serata organizzata da Fise Lombardia: Martina Origlia vincitrice del Progetto Sport Regionale nella categoria 90 senior e Best Rider a Fiera Cavalli Verona; Anna Salandin vincitrice dei Campionati Regionali di Stile categoria 90 e Alessia Nardini medaglia d’oro ai Campionati Regionali di Stile categoria 100.

