SARONNO – Nuova puntata della campagna di sensibilizzazione dell’Amministrazione comunale di Saronno contro il degrado. Dopo aver pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale le foto delle discariche abusive sparse per la città e quelle dei cestini piedi di rifiuti domestici arriva una nuova puntata dell’iniziativa ideata e proposta dal Comune.

Sul numero di sabato 11 maggio del Saronno Sette è stata pubblicata una foto di un marciapiede sporco con il testo: “Anche questa settimana pubblichiamo una fotografia inerente comportamenti non rispettosi del territorio. E’ stato qui necessario un lavaggio specifico del tratto di marciapiede che era stato imbrattato con materiale simile a vernice. L’appello è quello di intervenire, in caso di imbrattamenti conseguenti a lavorazioni, attraverso una pulizia immediata per il ripristino dello stato dei luoghi”.

