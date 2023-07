x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Osa Saronno.

Dopo le comunicazioni delle scorse settimane conseguenti ai minimi recentemente ottenuti, adesso è ufficiale: Giorgia Marcomin ed Edoardo Luraschi, atleti Osa Saronno Libertas, sono stati convocati dalla nazionale italiana per i campionati europei under-23, che si terranno a Espoo, in Finlandia dal 13 al 16 luglio.

Un grande traguardo per Giorgia ed Edoardo, che gareggeranno rispettivamente nei 400 metri a ostacoli e nei 200 metri, cercando di dare il massimo per il nostro Paese. Un risultato individuale che premia per il grande lavoro fatto con tutta la squadra e lo staff Osa.

(Foto: pagina Facebook Osa Saronno)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione