SARONNO – Una mattina con la possibilità di vedere, toccare e conoscere la storia e le peculiarità di auto storiche e auto sportive. E’ quella che hanno regalato sabato un gruppo di appassionati di quattro ruote ai degenti della casa di riposo Focris di via Don Volpi.

L’evento è solo una delle tante attività organizzate nella struttura per gli ospiti che prevedono anche uscite come quella in Prepositurale per la patronale o la gita a Milano qualche settimana fa.

Tornando a sabato mattina le auto sono state schierate intorno all’ulivo che domina il cortile anteriore e i degenti hanno avuto modo di vederle e di chiacchierare con i proprietari. Tante le domande ma anche le foto che sono state scattate con l’aiuto del personale. Tanti anche i ricordi che la vista delle auto hanno scatenato nei pazienti che li hanno condivisi coi presenti rendendo unica la mattinata.

