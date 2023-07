x x

LAZZATE – ieri alle 18.40 incidente stradale in via San Lorenzo a Lazzate dove si sono scontrate una motocicletta ed una automobile, tre persone hanno avuto bisogno di cure mediche, fra esse un ragazzo di 17 anni ed una donna di 67 anni, nessuno è apparso in condizioni preoccupanti. Sul posto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Seregno ed una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca. Da chiarire la dinamica del sinistro.

Alle 0.20 in via Turati a Limbiate altro sconto auto moto: l’ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno ha soccorso un ragazzo di 25 anni, che non è apparso in gravi condizioni ed è stato medicato all’ospedale di Paderno Dugnano.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

10072023