SARONNO – Vanno avanti i lavori in via Miola, che tanti problemi stanno dando al traffico della periferia est di Saronno. Per il rifacimento della rete gas, gli scavi stanno adesso riguardando il tratto nei pressi della piscina comunale, quel tratto di strada è già da qualche giorno interrotto in direzione sud dall’incrocio con via Parini a quello con via Roma ed i cartelli indicano un percorso alternativo. Le opere proseguono, obiettivo quello di concluderle in prima possibile.

Si tratta di un cantiere di notevoli proporzioni, con mezzi da lavoro e recinzioni con transenne e rete arancione, e quindi l’impatto sulla viabilità non è irrilevante.

(foto: alcune immagini del cantiere in via Miola nel tratto compreso fra via Parini e via Roma, nei pressi della piscina comunale)

10072023