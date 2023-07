x x

CARONNO PERTUSELLA – Un invito a raggiugerlo nella penombra, che la donna ovviamente non ha accettato, anzi ha subito preso lo spray al peperoncino che aveva in borsetta, per ogni evenienza. Non è accaduto altro, ma è facile comprendere lo stato d’animo della donna presa di mira. E’ successo l’altra sera attorno alle 21, mentre passeggiava fra via Trieste e via Sant’Alessandro a Caronno Pertusella.

In un angolo buio ha notato la presenza di uno sconosciuto che le ha chiesto di andare lì con lui: come detto, la donna se n’è subito andata e non è successo ma ha comunque segnalato l’accaduto ai carabinieri del comando di Saronno, che hanno avviato accertamenti, compiendo nell’immediatezza anche un sopralluogo nella zona.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

11072023