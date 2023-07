x x

SARONNO – E’ partita ieri l’avventura di scuderia Pandino: 15000 chilometri in Panda per spirito d’avventura e solidarietà.

Controlli al Parco Lura: nel corso dell’attività venivano identificati quattro consumatori ed in una zona particolarmente impervia nei pressi dei bivacchi venivano rinvenute otto biciclette, tra cui cinque mountain bike, una bicicletta da corsa ed una e-bike, del valore stimato di circa 5000 euro. Tutti i mezzi venivano recuperati e sottoposti a sequestro al fine di accertarne la provenienza.

Voragine in via Volta, all’altezza della intersezione con via Enrico Fermi: a dare l’allarme, anche sui social, un cittadino di passaggio che ha realizzato anche qualche immagine.

11072023