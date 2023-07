x x

SARONNO – E’ stato il proprietario ad accorgersi che il proprio gatto si era infilato in un’intercapedine dietro il muro un box e non riusciva più ad uscirne. E’ la disavventura successa ad un micio ieri pomeriggio alle 18 di ieri lunedì 10 luglio in via Galilei Ferrari.

Il proprietario appena resosi conto che non poteva aiutare il proprio gatto ad uscire dal varco nel muro ha allertato i vigili del fuoco. La squadra di Saronno è arrivata sul posto in pochi minuti ed ha liberato il gatto allargando l’intercapedine per permettere al quattro zampe curioso di uscire dall’intercapedine. Il gatto se l’è dunque cavata con un bello spavento ma senza gravi conseguenze.

