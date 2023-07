x x

SURREY – Italia Softball lotta ma cede di misura (2-1) contro la capolista TC Colorado nella prima partita di giovedì alla Canada Cup, per poi rifarsi con gli interessi nella larga vittoria contro la Grecia (16-0). Nel pomeriggio canadese di giovedì Italia Softball gioca un’ottima partita contro TC Colorado, formazione composta da un gruppo di promettenti giocatrici collegiali, capolista imbattuta in questa Canada Cup e cede solamente di misura, per 2-1.

Il Ct azzurro Federico Pizzolini affida la palla della partita ad Alice Nicolini (Inox Team Saronno), la quale si comporta molto bene nonostante in avvio conceda un fuoricampo ad Erin Coffey per il vantaggio americano, ma per la lanciatrice di Saronno sarà l’unico reale errore della partita.

TC Colorado schiera in pedana Mariah Lopez, giocatrice della Utah University, che inizialmente non ha problemi a controllare le mazze azzurre. La formazione collegiale statunitense raddoppia nel terzo inning con il punto segnato da Denieca Coffey che, dopo un bunt single, ruba la seconda base e riesce a correre fino a casa per l’errore azzurro nell’assistenza.

Italia Softball riporta immediatamente la partita nell’ordine di un punto di differenza, con il doppio di Giulia Koutsoyanopulos a cui segue il singolo di Alessandra Rotondo (Inox Team Saronno), contro il rilievo Curd.

Le azzurre provano a costruirsi le opportunità per pareggiare l’incontro, ma TC Colorado, anche grazie all’ingresso in pedana di Karlyn Pickens, compagna di squadra di Koutsoyanopulos a Tennessee, respinge tutte le offensive e l’incontro si conclude sul 2-1.

Poche ore più tardi le azzurre sono tornate in campo per affrontare la sfida contro la Grecia, avversario ancora a secco di successi.

Partente per l’Italia Christina Toniolo, pronta ad affrontare Kyla Benz che in passato aveva disputato la Coppa del Mondo 2016 indossando la casacca del Canada e ottenendo la medaglia di bronzo.

Le azzurre non perdono tempo contro un avversario più modesto e indirizzano immediatamente la sfida: McKenzie Barbara batte un fuoricampo da due punti nel primo inning, mentre una ripresa più tardi il triplo a basi cariche di Laura Vigna (ex Saronno) e una difesa ellenica non perfetta permettono all’Italia di andare sull’8-0 dopo due riprese.

Nel terzo inning Italia Softball raddoppia il bottino, mettendo a segno otto punti con i fuoricampo di Koutsoyanopulos, Vigna e Erika Piancastelli e le battute da extra base di Melany Sheldon (Rheavendors Caronno, ieri tornata in campo dopo l’infortunio all’esordio contro il Giappone) e Elisa Cecchetti.

Ilaria Cacciamani entra in campo nella parte bassa del terzo inning per tenere a zero l’attacco greco e consentire alle azzurre di chiudere l’incontro per mercy rule sul 16-0.

Italia Softball tornerà in campo nella notte italiana tra venerdì e sabato, l’ultima della prima fase della Canada Cup, per un doppio impegno: alle 0.30 affronterà Australia A, mentre alle 5.30 sarà la volta della sfida con il Messico.

(foto: Alice Nicolini)

14072023