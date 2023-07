x x

SARONNO – Nella stagione estiva, con l’arrivo delle vacanze, le cartolerie e i negozi di souvenir non rinunciano ad esporre le colorate cartoline dei luoghi più pittoreschi: il fascino dell’immagine stampata, per quanto ormai retaggio romantico un po’ dimenticato, non scompare. Con questa idea, la redazione de IlSaronno propone un’iniziativa dedicata ai lettori.



Se siete in vacanza, in gita, o in viaggio e volete riscoprire l’usanza di scrivere un messaggio a mano, cercare un francobollo e mandare un ricordo delle vostre avventure ad un indirizzo, potete spedire una cartolina a IlSaronno.it entro il 20 settembre, con la possibilità di vincere una totebag de IlSaronno.

Siete anche voi nel team #gliultimiromantici delle cartoline? Mandatecene una

ilSaronno – Sara Giudici

via Diaz 21

20020 Solaro (Mi)

Tra le cartoline arrivate entro il 20 settembre le 3 che emozioneranno di più la redazione riceveranno una tote bag (borsina di stoffa) de ilSaronno.

Se temete disguidi postali etc potete anche inviarci una foto della cartolina (fronte e retro) via whatsapp al + 39 3202734048.

(foto archivio: una cartolina di Saronno)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobnC’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione