ORIGGIO – Intossicazione etilica: nella notte è stata soccorsa una ragazza di 19 anni, che si era sentita male mentre si trovava in via per Caronno, alla periferia di Origgio. L’allarme è scattato alle 2.30, sul posto l’intervento di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, la giovane è stata traspotata all’ospedale di Saronno, in condizioni comunque non preoccupanti.

A Cogliate oggi alle 8.40 incidente stradale in via Piave: per una caduta dalla motocicletta è stato soccorso un uomo di 66 anni. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio, sono arrivati anche i vigili urbani e l’ambulanza della Croce rossa di Misinto che ha dunque trasferito il sessantaseienne all’ospedale di Garbagnate Milanese, in condizioni comunque non preoccupanti.

