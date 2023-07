x x

SARONNO – Ha posteggiato la propria auto in via Leopardi e quando è tornata a prenderla ha trovato un danno e nessuna traccia di chi l’aveva fatto. Così una saronnese non si è limitata a sporgere denuncia ai carabinieri della vicina caserma di via Manzoni ma ha lanciato un appello sui social.

“Stamattina in via Giacomo Leopardi intorno alle 10,30 alle 11 ho trovato la macchina danneggiata. Magari non troverò mai la persona codarda ma ci provo. Se qualcuno ha visto qualcosa mi contatti”. Un elemento per risalire al responsabile del danneggiamento c’è come spiega la vittima: “Nel tamponare la mia macchina il pirata ha perso il cerchio ruota. Sembrerebbe una Renault. Magari un furgoncino”.

La saronnese conferma di aver già sporto denuncia e conclude con un ringraziamento: “Grazie mille a chi mi potrà aiutare con qualche informazione”.

