CARONNO PERTUSELLA – Nelle ultime ore è infuocato il dibattito su Facebook sulle segnalazioni dell’esibizionista in azione a Caronno Pertusella negli ultimi giorni. La prima segnalazione, decisamente colorita, arriva da chi l’ha visto con i pantaloni slacciati e le parti intime in vista e stigmatizza con forza l’accaduto.

Diverse le segnalazioni di chi l’ha visto esibire o toccarsi le parti intime e di chi l’ha visto solo passare. C’è chi ha contattato i carabinieri segnalando l’accaduto con una descrizione dell’uomo e chi si è chiesto se non fosse il caso di un intervento sanitario. Del resto il dibattito è infuocato anche con chi ha visto l’uomo solo come una persona in difficoltà.

Qualche settimana fa era arrivata la segnalazione di una mamma che aveva spiegato come la figlia fosse stata importunata da un’esibizionista tra Saronno ed Uboldo. Da chiarire quindi si ci sia un legame tra le diverse segnalazioni.

