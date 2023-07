Scomparsa Mario Perego, il cordoglio della Cooperativa popolare

x x

SARONNO – Tante le manifestazioni di cordoglio per la scomparsa di Mario Perego, volontario e collaboratore della comunità pastorale e di gruppi ed associazioni locali.

Perego era stretto collaboratore del presidente Angelo Tettamanzi della Cooperativa popolare; ricopriva infatti la carica di vicepresidente. Dalla Cooperativa popolare, i cui responsabili lo ricordano così.

Il Consiglio di amministrazione della Cooperativa Popolare Saronnese, unitamente a tutti i soci, si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Mario Perego, suo vice presidente. Si unisce all’omaggio che altre realtà cittadine ritengono doveroso rendere ad un uomo come Mario che senza rumore, nella modestia, ma con intelligenza e con serietà ha dato il suo contributo alla comunità saronnese. Quando una persona come Mario termina il suo cammino su questa terra, ripercorrere la sua storia e le tracce che ha lasciato è un profondo insegnamento su quanto ancora uomini e donne del nostro tempo hanno lasciato come segni di profonda umanità, di costante impegno quotidiano nelle diverse realtà nelle quali sono stati chiamati a vivere. Negli annali della Cooperativa Mario è presente nel consiglio di amministrazione fin dalla metà degli anni ’80. D’altra parte la sua presenza nella sede della Cooperativa nella sede di via Pietro Micca gli era famigliare, essendo stato iscritto ed attivista nella Democrazia cristiana che anch’essa aveva lì la propria sede.

Ha vissuto anche il travaglio di quegli anni, quando la Cooperativa ha dovuto fare i conti con la mutata realtà economica, modificando il proprio ambito di impegno sociale, dall’esercizio di una attività commerciale a quella di gestione di un patrimonio immobiliare a canoni agevolati. Da un nuovo consiglio di amministrazione, nominato nell’ottobre 2001, Mario ha ricoperto la carica di vice presidente, ininterrottamente fino ai giorni scorsi, quando si è notata nella sua persona qualche segno di stanchezza. Sempre si è dimostrato persona di poche parole ma di tanta cordialità, di tanto impegno, tanta dedizione, uomo su cui ci si poteva contare perché assiduo e appassionato. Così ti ricordiamo con tanto affetto. Grazie Mario.

(foto: al centro, Mario Perego)

