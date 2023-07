x x

SARONNO – Poca gente in giro, pochi eventi e tanti negozio chiusi in quella che dovrebbe essere la serata della movida saronnese, quella del giovedì sera quando tradizionalmente gli esercizi commerciali restano aperti sino a tardi. Le foto, attorno alle 22 quando dovrebbe essere l’ora clou della movida la dicono lunga: semivuote le vie del centro, deserto e con quasi tutti i negozi chiusi il tratto di corso Italia fra via Csrcano e piazza Avis, e poca gente in più fra piazza Avis e piazza Libertà.

Peccato perchè i pochi bar o ristoranti che ci “hanno provato” a rianimare il centro di Saronno almeno il giovedì, lo hanno fatto con eventi anche di qualità, con musica dal vivo e con cabaret, c’era anche Max Pieriboni da Zelig in via Mazzini, ma forse non in tanti lo sapevano. Problema legato alla mancanza di una unica “regia”, della quale in passato si occupava il Comune, per pubblicare gli eventi, magari creandone uno più “importante” proprio in piazza. Posti liberi anche ai tavolini nel cortile di Villa Gianetti in via Roma dove per tutta l’estate si tiene “The garden”, festa della birra.

Una minoranza negozi ed attività aperte sino a tardi.

(foto: alcune immagini della nottata saronnese di ieri)

