SARONNO – “Emanuela era infermiera Volontaria dal 1979. Nel suo cammino in Croce rossa aveva individuato nella formazione e nell’area sociale il suo percorso tanto da acquisire le qualifiche di monitrice di PS, operatore di face panting e quella di truccatrice per contribuire alle simulazione di maxi emergenze che la Cri organizza”.

Inizi così il ricordo di Orlando Chiariello numero uno del comitato Croce Rossa di Saronno di Emanuela Bai che si è spenta mercoledì mattina durante un ricovero per una piccola operazione all’ospedale di Gallarate. L’ultimo saluto alla donna sarà domani, sabato 22 luglio, alle 10 in Prepositurale.

“In lei abbiamo apprezzato lo spirito del vero volontario: persona sempre disponibile per qualsiasi servizio, per qualsiasi necessità anche se richiesto con poco preavviso. Negli ultimi anni collaborava come accompagnatrice nel servizio che la Cri fornisce a circa 50 disabili e, quando necessario, teneva per conto della Cri le relazioni con il Comune dove era molto conosciuta e ben voluta per i suoi lunghi trascorsi lavorativi.

Sempre sorridente quando accoglieva chi arrivava in sede, dedita alla famiglia e donna tenace ha svolto fino all’ultimo i servizi. Anche quando le condizioni di salute potevano suggerire qualche periodo di riposo: lei non si è mai risparmiata e si è dedicata al massimo delle sue possibilità. Di Emanuela resteranno tanti ricordi, emozioni e si, sentiremo la sua mancanza perché lei era sempre presente e sono sicuro che anche se in in altra forma, lo sarà ancora. Ciao Manu”.

