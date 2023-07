x x

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comune di Solaro.

Il Comune di Solaro rimborsa le famiglie per la frequenza ai centri estivi accreditati del territorio attraverso il Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori.

L’iniziativa, un voucher di sostegno economico alle famiglie che hanno la necessità di utilizzare i servizi, comprende Universal City Camp, il centro estivo dell’Asilo Borromeo, il centro estivo Estate nell’arte di via Cinque Giornate con Solaro Multiservizi, Olidance Summer Camp, l’oratorio estivo della parrocchia, il centro estivo Nel mare con Ottavio della scuola materna Brollo e il campus di fine estate Come un pittore di Spazio Giovani al Parco delle Groane.

L’erogazione del voucher, dell’importo minimo di 25 euro, andrà a rimborsare parzialmente il costo settimanale sostenuto dalla famiglia per la frequenza del centro estivo nel periodo di sospensione estiva dell’attività scolastica. È attribuibile un numero massimo di 4 voucher per ogni minore, pari a 4 settimane massime di frequenza nelle strutture indicate. Affinché il voucher possa essere erogato è necessario che il minore abbia frequentato almeno la metà dei giorni di iscrizione. I giorni di assenza per malattia, attestati con certificazione del pediatra/medico di famiglia, sono considerati nel computo. La graduatoria verrà stilata in base a indicatori famigliari ed indicatori Isee.

È possibile presentare la domanda entro le 12 di venerdì 11 agosto, solamente attraverso moduli e modalità a disposizione sul sito ufficiale del Comune di Solaro a quest link.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero 0296984380 da lunedì al venerdì (escluso mercoledì) dalle 9 alle 12 ed il sabato dalle 8.30 alle 11.30 oppure via mail all’indirizzo [email protected]

La Sindaca di Solaro Nilde Moretti: «Abbiamo pensato che aiutare le famiglie in un periodo in cui non sempre è sempre semplice trovare spazi e tempi adatti per i più piccoli fosse un modo per rendere meno pressante il momento estivo. Grazie al lavoro di tante associazioni e realtà, sul territorio abbiamo una ricca offerta di centri estivi e questo ci consente di differenziare i servizi proposti e soprattutto di raggiungere molti cittadini in modo diretto. Ringraziamo tutti coloro che organizzano le iniziative estive e ci complimentiamo per la riuscita di ciascuna».

