Cislago, in tanti ci “Sto a fare fatica”

CISLAGO – Un primo gruppo di adolescenti sono stati impegnati, questa settimana, nel progetto “Ci sto? Affare fatica” promosso dal Comune di Cislago. “Ragazze e ragazzi che hanno scelto di dedicare il loro tempo ai lavori di rigenerazione urbana e alla cittadinanza attiva! Buona fatica a tutti” dicono dall’Amministrazione civica cislaghese.

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la cooperativa Lotta Contro L’emarginazione, propone un progetto di politiche giovanili “Ci sto? Affare fatica” , rivolto ai ragazzi e alle ragazze che desiderano mettersi in gioco, conoscere nuove persone e rendere il proprio territorio un posto migliore. Due settimane di volontariato attivo, dal 10 al 21 luglio, dedicate ai giovani dai 14 ai 19 anni, che saranno impegnati a realizzare lavori socialmente utili, piccole manutenzioni ed interventi di riqualificazione per la città.

(foto: i giovani impegnati nel progetto Ci sto? Affare fatica a Cislago)

21072023