CISLAGO – Non è certo passato inosservato l’intervento dell’elisoccorso la scorsa notte a Cislago dalle parti di via Circolino; il rumore ha svegliato diversi cittadini che hanno visto l’elicottero a bassa quota, ad un certo punto è spuntato i vericello ed è stato “calato” un medico, per fare prima ed anzichè cercare un punto per l’atterraggi; è una procedura che viene talvolta attuata.

All’origine di tutto un infortunio domestico, un trauma cranico, con conseguente chiamata al 118, il centro regionale per le emergenze sanitarie che ha dunque inviato sul posto l’elicottero.

(foto archivio: intervento notturno dell’elisoccorso nella zona. I nuovi velivoli sono stati attrezzati per volare ed opera anche con il buio)

21072023