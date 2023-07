x x

GERENZANO – “Stiamo monitorando la situazione e cercando di dare supporto a quanti ne hanno bisogno”. Così il sindaco Stefania Castagnoli conferma come l’attività dell’amministrazione comunale per far fronte ai danni della doppia grandinata di venerdì 21 luglio siano tutt’ora in corso.

Stamattina, domenica 23 luglio, è iniziata l’opera di pulizia straordinaria della città realizzata con l’obiettivo di raccogliere dalle strade cittadine resti di verde, fango, vetri e calcinacci rimasti su asfalto e marciapiedi a raccontare la furia della grandine che venerdì 21 luglio a sferzato la città imbiancando intere strade. Per la cittadinanza sono state difficili anche le ore successive con diverse interruzioni alla fornitura elettrica e case invase dall’acqua da ripulire. E c’è anche chi si è ritrovato senza la possibilità di restare nella propria casa: “Ci sono appartenenti dichiarati inagibili e quindi famiglie che hanno dovuto trovare una soluzione di emergenza” conferma il primo cittadino dopo che alcuni appelli sono arrivati anche sui social.

Una situazione tanto critica da spingere l’Amministrazione comunale a chiedere lo stato di emergenza al Prefetto di Varese.

