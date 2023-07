x x

SARONNO – E’ stato un sabato di lavoro per la polizia locale e i vigili del fuoco ancora alle prese con le conseguenze delle due grandinate di venerdì 21 luglio.

Ieri sabato 22 luglio sono intervenuti i vigili del fuoco in viale Rimembranze per alcune tegole pericolanti da uno dei palazzi dell’arteria. L’intervento ha comportato qualche conseguenza per il circolazione visto che i pompieri hanno dovuto operare sulla sede stradale e la polizia locale ha dovuto chiudere l’arteria alla circolazione. Proprio viale Rimembranze è stata una delle più colpite dalla pioggia e grandine di venerdì con un vero e proprio fiume d’acqua che l’ha attraversata.

Seconda emergenza nel pomeriggio in centro per alcune mattonelle che si sono staccate ad una copertura. Anche qui intervento dei vigili del fuoco mentre è stato il proprio di casa a rimuovere il ramo caduto su una recinzione in via Valganna. Sono comunque intervenuti i vigili del comando di piazza Repubblica per effettuare alcune verifiche .

(foto archivio)

