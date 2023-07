x x

SARONNO – Il temporale che oggi, lunedì 24 luglio, si è abbattuto nel pomeriggio sulla città di Saronno ha creato ancora molti problemi sul fronte di allagamenti e piante cadute.

Primo problema i sottopassaggi che si sono nuovamente bloccati per la presenza di acqua. In entrambi, quello di via Milano e di via Primo Maggio, è intervenuta la polizia locale per bloccare, anche se in entrambi si era attivato il semaforo rosso, le auto in transito.

Dopo un paio d’ore la situazione è tornata alla normalità e le due arterie sono tornate percorribili. Viaggiatori bloccati e poche informazioni in stazione dove si sono registrati problemi legati ad una centralina danneggiata dal maltempo (forse un fulmine).

Diversi gli allagamenti in giro per la città nella zona tra via Roma e via Biffi, tra via Miola e via Bergamo e tra via Varese e viale Lombardia con pesanti ripercussioni sulla viabilità di tutte le zone.

Un maxi ramo caduto in via Avogadro ha sfondato e ribaltato un’auto al quartiere Matteotti. Due le vetture coinvolte nell’incidente.

(per la foto ringraziamo il nostro lettore)

