Temporale… tropicale a Saronno: video e previsioni

SARONNO – Ormai ci si sta abituando, ancora un “temporale tropicale“, con tantissima acqua in poco tempo. Secondo i meteorologi ne è caduta per circa 4 millimetri questo pomeriggio dalle 17 alle 18.30 circa, allagando i sottopassi di via Milano e via I maggio, via Biffi, le case Aler al Matteotti ed altre zone di Saronno – allagato anche il Paladozio – e non finisce qui perchè è già prevista una nuova perturbazione attorno alle 23, l’intensità sarà tutta da capire e valutare. Sempre secondo le previsioni, da qui a domattina potrebbero cadere ancora circa 6 millimetri d’acqua.

Come andrà domani

“Dalle prime ore di martedì 19 settembre le precipitazioni andranno incontro ad una attenuazione; rimarranno limitate da deboli a localmente moderate sparse sulla fascia pedemontana e prealpina, residuali sulla pianura occidentale, quindi cessazione ovunque dei fenomeni a partire dal primo mattino (indicativamente attorno alle 6). Nel corso della mattinata saranno possibili residuali isolati rovesci sulle prealpi orientali. Nel corso del pomeriggio sui rilievi orientali e in serata sulla bassa pianura orientale saranno possibili isolati rovesci, non esclusi localmente anche a carattere temporalesco, ma con probabilità molto bassa di eventi di forte intensità” riepilogano dal servizio meteo di Regione Lombardia.

18092023