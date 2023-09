SARONNO – La pioggia caduta nelle prime ore di sabato 15 settembre non ha creato solo problemi per le strade cittadine ma anche nella abitazioni private. Tanti problemi dagli ascensori offlimits nelle case Aler in via Amendola 38.

I residenti hanno dovuto fare i conti con un allagamento della palazzina: dalle cantine al cortile passando per le scale è stato invaso dall’acqua. I residenti hanno fatto fronte all’acqua armati di scope. “Non è la prima volta che succede e per noi è davvero un problema – spiega un portavoce – ci sono i danni e persone anziane e malate che non riescono da sole a far fronte a questo tipo di problemi. Una casa nuova non dovrebbe trovarsi in queste condizioni. Speriamo che si prendano al più provvedimenti”.

Già l’estate scorsa i temporale si erano trasformati in una lunga serie di allagamenti e il problema si sta riprensentando anche quest’anno.

Disagi anche per i residenti di via Volta che hanno fatto i conti con un nuovo allagamento. Il cortile dei civici 93 e 97 è stato invaso da acqua e reflussi della fognatura. Un problema che si ripresenta da tempo senza in occasione di precipitazioni particolarmente intense. “Gli allagamenti sono continui e frequenti purtroppo non sono eccezioni – concludono con amarezza i residenti – per questo chiediamo all’Amministrazione un incontro “documenti alla mano”.

