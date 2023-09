SARONNO – “Queste sono le condizioni in cui i nostri ragazzi si devono allenare. Chiediamo cortesemente al comune di intervenire”: è il laconico commento sul profilo Osa dopo il maxi allagamento di oggi pomeriggio, lunedì 18 settembre, al Paladozio.

Ad accompagnare lo sfogo una foto con maxi pozze d’acqua per terra e gli atleti che si danno da fare con secchi, scope e spazzoloni.

Della situazione, post temporali estivi, aveva parlato qualche settimana fa una nota dell’Amministrazione: “Gravemente compromessa la datata copertura piana in guaina del corpo est del Pala Dozio, che ha causato l’allagamento della sottostante pista di atletica indoor realizzata un anno fa. In quell’occasione è stato realizzato un nuovo marciapiede perimetrale esterno verso lo stadio Colombo Gianetti e revisionate le vetrate e le porte di sicurezza sullo stesso lato, interventi che hanno opportunamente impedito l’entrata dell’acqua dagli spazi sportivi esterni, limitando drasticamente il danno subito a causa della condizione in copertura”

I video condivisi sui social raccontano come l’acqua arrivi copiosa dal tetto con veri e propri scrosci e riguardano diversi punti della copertura tanto che l’intera pista è allagata.

(foto: la foto condivisa da Osa su Sei di Saronno se e alcuni fotogrammi del video su “Sei di Saronnose”

