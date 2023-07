x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Lega Lombarda circa il nuovo bando per la protezione civile.

Il presidente Attilio Fontana da Regione Lombardia ha emesso un nuovo bando per l’acquisto i mezzi e attrezzature ad uso esclusivo della Protezione Civile. Bando utilissimo anche per la Protezione Civile di Saronno a causa dei danni delle grandinate.

Dopo le calamità causate dal maltempo, nel pieno spirito di responsabilità che da sempre contraddistingue l’azione della Lega Lombarda, invitiamo l’amministrazione comunale a partecipare a questo bando di Regione Lombardia.

Il bando finanzia l’acquisto di autovetture, autocarri, furgoni, piccoli mezzi d’opera carrelli e carrelli attrezzati con kit specialistici; kit specialistici, da installare su mezzi già in dotazione; generatori e sistemi di illuminazione campali, anche carrellati; tende per accoglienza popolazione, anche complete di impianti elettrici e sistemi di riscaldamento raffrescamento, tavoli e panche; brande da campo e letti, anche completi di coperte, lenzuola, federe e cuscini; terminali radio ed infrastrutture per la rete di comunicazioni di 3° livello del volontariato di protezione civile.

Regione contribuisce a fondo perduto fino al 90% delle spese sostenute. Il bando aprirà oggi alle 12 e chiuderà alle 12 del 5 settembre.

La dotazione finanziaria messa in campo da Regione Lombardia è di € 11.239.080,00. Maggiori info sul Burl n. 30 del 24 luglio 2023 a pag. 143.

