x x

ROVELLO PORRO – “Il sindaco Marco Volontè e la Giunta comunale ringraziano la nostra grande Protezione civile per l’encomiabile professionalità e la indescrivibile attenzione alle persone dimostrate nel difficile momento che stiamo attraversando”. Così una nota dell’Amministrazione civica rovellese dopo il maltempo e le gradine che negli ultimi giorni si sono abbattuti anche sul paese. I volontari della Prociv di Rovello si sono infatti immediatamente mobilitati e stanno eseguendo una miriade di interventi sul territorio per fare fronte a questa situazione di assoluta emergenza che si sta registrando e che non ha precedenti in tempi recenti.

In tutta la zona fra Groane, Saronnese e bassa comasca il maltempo ha causato moltissimi danni.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

27072023