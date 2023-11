CERIANO LAGHETTO / ROVELLO PORRO – Nove mesi di grande impegno su più fronti per i volontari del Gruppo di Protezione civile Rovello Porro – Ceriano Laghetto, che si confermano costantemente un punto di riferimento fondamentale per le amministrazioni comunali convenzionate. Ad oggi sono in tutto 55 gli operatori volontari che fanno parte di questo gruppo, 16 dei quali hanno completato la formazione proprio nel 2023. Il solo servizio di controllo e presidio del territorio ha visto i volontari impegnati per 600 ore da gennaio a settembre. A questo si aggiungono gli interventi straordinari effettuati su chiamata.

Sul solo territorio di Ceriano Laghetto, i volontari di Protezione civile, nei primi 9 mesi del 2023 sono intervenuti 2 volte per disinfestazioni da imenotteri, 5 volte per taglio piante, 6 volte per accompagnamenti, 2 volte per assistenza calamità, incidenti, lavori in corso, 10 volte per assistenza manifestazioni, 6 volte per eventi emergenziali; conteggio a parte per gli episodi di emergenza maltempo con interventi 3 volte per tetto e tegole pericolanti, 1 volta per allagamento, 9 volte per piante pericolanti, 2 volte per pulizia strade, 1 volta per posizionamento transenne. I volontari del gruppo sono stati impegnati anche in azioni al di fuori del territorio di competenza, aggregati alla colonna nazionale di Protezione civile, in particolare per l’alluvione in Emilia Romagna dal 21 al 30 maggio, ma anche per eventi alluvionali e smottamenti in varie località della provincia di Como oltre che per l’allestimento del campo d’emergenza per sfollati a Gerenzano e Cislago dopo i danni della grandine di fine luglio.

“Nella Protezione civile ci sono uomini e donne che si dedicano senza risparmiarsi ad azioni di volontariato per mettere in sicurezza le persone, portare aiuto e conforto, ai quali possiamo solo dire grazie di esistere –commenta l’assessore alla Protezione civile, Antonio Magnani – Un ringraziamento speciale lo voglio rivolgere anche alle loro famiglie, per il sostegno quotidiano che permette loro di dedicarsi alle attività di volontariato. Invito tutti coloro che vogliano mettersi a disposizione per questa bella realtà a scrivere una mail di candidatura a [email protected]”.

31102023