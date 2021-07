SARONNO – Cambio di data legato al maltempo per il gran finale per il concorso “Fotografa un saronnese”. la cerimonia di premiazione che era in programma questa sera è stata rinviata, visto che si tiene all’aperto e che oggi è prevista pioggia, a domani. Dopo i lunghi mesi di preparazione e l’esposizione delle foto è arrivato il momento della premiazione del concorso Fus.

L’evento è stato riprogrammato domani venerdì 9 giugno al cortile Casa Morandi in viale Santuario. La serata prenderà il via alle 18 con l’esposizione di tutte le opere del concorso. Dalle 19.15 ci sarà la cerimonia di premiazione dei vincitori. Dalle 20.15 si potrà godere di un live musicale tutto made in Saronno e successivamente ci sarà un dj set.

Fino a domenica le opere sono state esposte nelle vetrine cittadine permettendo ai saronnesi di esprimere il proprio voto. Ne sono arrivati tantissimi che hanno permesso di decretare i vincitori oltre a quelli valutati della giuria formata da fotografi ed esperti.

Sono più di 90 le foto arrivate agli organizzatori che raccontano i saronnesi e la loro storia e quotidianità.

(foto il gazebo organizzato del weekend per promuovere il voto e invitare a visionare le opere nelle vetrine cittadine)