CARONNO PERTUSELLA – La prima squadra della Caronnese non poteva fare a meno del suo storico capitano: la stagione 2023-2024 vedrà infatti per la sedicesima annata consecutiva Federico Corno con la fascia rossoblù.

“Siamo molto contenti di avere Federico tra noi”, esclama il Presidente della Caronnese Egidio Terenziani, “Corno rappresenta per noi la continuità, un esempio per tutti i ragazzi della prima squadra ma anche del settore giovanile di cosa vuol dire appartenenza ad una società di calcio. In queste settimane abbiamo lavorato su uno scheletro robusto di squadra: la presenza di Federico è fondamentale per il raggiungimento dei nostri obiettivi a breve ma anche a lungo termine”.

“E’ una nuova Caronnese quella che mi accingo a vivere in questa stagione: il mio cuore è qui, questa è la mia casa e qui ho voluto rimanere. Ringrazio la nuova proprietà che ha voluto credere in me: abbiamo tante idee in mente e sono sicuro che ci toglieremo grandi soddisfazioni. Nella scorsa stagione mio malgrado a causa di un infortunio non ho potuto dare tutto il mio supporto: questa è la stagione del riscatto e quando la Caronnese chiama io ci sono”, queste le prime parole di Federico Corno al momento della firma del contratto.