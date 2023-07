x x

SARONNO – Una mattina di lavoro con giardinieri, piattaforma aerea e motoseghe e il maxi platano pericolante di via Varese non c’è più. I giardinieri incaricati ieri mattina dal Comune hanno tagliato l’intera pianta rimuovendo anche rami, foglie e ovviamente un maxi tronco.

L’intervento, avviato alle 9,30 in seguito alla segnalazione arrivata proprio dall’agronomo di una delle aziende che lavora con il Comune per la gestione del verde sull’instabilità della pianta, è durato l’intera mattina. E’ stato necessario tagliare prima tutti i rami e quindi il tronco.

Per garantire la sicurezza dell’operazione la polizia locale ha fatto spostare le auto in sosta nella zona e chiuso il tratto di via Varese tra la rotonda tra via Escrivà e quella con via Lanino.

Difficile dire quando potrà essere posizionata una nuova pianta: l’assessore Franco Casali ha già annunciato l’intenzione di sostituire i platani mancanti nei viali alberati ma ha anche rimarcato la difficoltà di reperire le piante che devono essere di un tipo particolare resistente, ad esempio, al cancro colorato che minaccia questi alberi nella nostra regione.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione