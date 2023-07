x x

CARONNO PERTUSELLA – Il serbatoio pensile di via Avogadro non verrà abbattuto: prima è necessario il via libera della Sovraintendenza dei Beni culturali, che ritiene la struttura una testimonianza di architettura storica industriale da valorizzare. Appartenuto ad un calzificio, si tratta, infatti, di una delle strutture industriali più antiche di Caronno.

Tuttavia, non si tratta di un progetto di semplice attuazione: il serbatoio necessita di lavori di manutenzione e di messa in sicurezza per un valore di circa 450mila euro, che, al momento, l’amministratore non ritiene di mettere a bilancio, dando la priorità ad altri progetti.

Molti i cittadini che desiderano vedere abbattuta la struttura, ma per questa decisione è necessario il via libera della stessa sovraintendenza ai beni culturali. Nel mentre, si aspetta quindi un bando regionale a cui partecipare con un progetto che valorizzi il serbatoio pensile industriale.