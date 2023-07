x x

MISINTO – Si è tenuta la presentazione ufficiale della prima squadra del Cgds Calcio Misinto per la stagione 23/24. A presenziare l’evento il presidente Mario Vago con il ds Marco Trivigno a Misinto all’Indie Cocktail Cafe’ .

Molte le novità di quest’anno a partire dalla guida tecnica affidata a mister Massimo Mazzola e il suo vice Francesco Papa, confermati per lo staff tecnico Alessandro Dalla Pria, Matteo Porro e Angelo Sghembri.

Novità anche in campo con un mix di giovani emergenti e uomini d’esperienza con anni di categoria alle spalle. Il ds Trivigno ha presentato i nuovi acquisti che faranno parte della squadra, ma per il completamento della rosa non esclude qualche colpo di fine estate.

Ecco tutte le novità tra i pali il ritorno di Matteo Rioso (Lainatese) in difesa i fratelli Fabio e Lorenzo Cattaneo (Virtus Cermenate) e sempre per la difesa gli svincolati Riccardo Ostini, Cristian Bellusci e Insane Mohamed a centro campo Cristian Pizzuto (Andratese) e Giuseppe Dattolo (Virtus Crotone), mentre per l’attacco i nuovi innesti saranno due Stefano Lo Verso (Virtus Cermenate) e Matteo Pecin (Cogliatese).

L’obiettivo dichiarato per la prossima stagione dal Ds Trivigno è’ migliorare il risultato della stagione precedente.

