SARONNO – Sono decine le chiamate che arrivano in queste ore al comando di polizia locale di Saronno: gli uomini alla centrale ormai da giorni lavorano a sostegno dei cittadini che si trovano ad affrontare le calamità legate al maltempo. Le tante segnalazioni effettuato dai cittadini per alberi sulla sede stradale e allagamenti, tegole cadute o materiali pericolanti vengono classificate in base al livello di pericolosità e quindi le pattuglie si occupano di effettuare i sopralluoghi mobilitando la protezione civile, le società ceh si occupano del verde cittadino a partire da Ozanam attiva da stanotte o i vigili del fuoco.

I vigili hanno chiuso stanotte via Primo Maggio e via Milano per permettere ai vigili del fuoco di operare in sicurezza nel taglio delle piante cadute. Impressionanti i danni a piazza Cavalieri di Vittorio Veneto dove è stato spazzato via un intero pezzo di viale albero. Platani caduto anche in via Milano. Ora le due arteria sono state riaperte alla circolazione ma le piante abbattute tagliate sono ancora accanto alla sede stradale.

