CESATE – Va meglio la ragazza di 16 anni investita a Garbagnate Milanese mentre attraversava la strada con un amico, che invece aveva perso la vita. La giovane è apparsa fuori pericolo: residente a Cesate è ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano.

Lo scorso 26 luglio a Garbagnate Milanese si sono tenuti i funerali di Valentino Colia, il 15enne che invece era rimasto ucciso: insieme stavano attraversando la strada in bici quando erano stati trasvolti da un furgone, il cui conducente era apparso poi positivo all’alcol-test. L’incidente si era verificato in viale Kennedy a Garbagnate, lo scorso 17 luglio, per Valentino trasporto in ospedale in codice rosso non c’era stato niente da fare.

