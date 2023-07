x x

SARONNO – “Dopo quanto accaduto nelle fine settimana, rimarco mia totale delusione su questa amministrazione di come ha affrontato il problema sicurezza nella città in cui vivo da oltre 48 anni”. Inizia così Paolo Bocedi, saronnese, presidente dell’associazione Sos Italia libera e membro della commissione sicurezza di Saronno, quando commenta le tre spaccate messe a segno nella notte tra venerdì e sabato nel cuore di Saronno: “Un sindaco che ha la delega sulla sicurezza deve saper agire in modo deciso e mirato con provvedimenti urgenti nel rispetto della legalità, al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei propri cittadini e la sicurezza urbana”

E rincara: “Sono il vice presidente nella commissione sicurezza che non serve a nulla dal momento che dalla sua nascita oltre due anni fa non è mai stata convocata dal sindaco nonostante gli appelli del presidente Giuseppe Doninelli e dal sottoscritto.

Questo la dice lunga sul rispetto delle persone preposte a queste problematiche anche in Regione Lombardia come il sottoscritto che settimanalmente affronta il problema usura, racket e criminalità organizzata con prefetti, questori e forze dell’ordine. Prossimamente è in previsione un protocollo di intesa con Lonate Pozzolo e Uboldo come già fatto in molte altre città della Lombardia sul problema che affigge il nostro territorio e la sicurezza dei cittadini”.

Bocedi ricorda come si sia trovato ad essere vittima in prima persona di episodi avvenuti in città: “Come molti sanno, anch’io come moltissimi cittadini che non si sentono più sicuri, sono stato colpito in prima persona dall’aggressione di un tossicodipendente nei confronti di Liliana (mia moglie) alla stazione di Saronno, poi successivamente il furto nella mia abitazione da parte di più delinquenti chiusi in camera da letto che facevano razzia di tutti i nostri ricordi”.

