CERIANO LAGHETTO / ROVELLASCA – Oggi alle 9.45 in via Mazzini a Ceriano Laghetto tamponamento fra due automobili, una donna di 64 anni ha avuto bisogno di cure mediche. E’ stata soccorsa da una ambulanza della Croce rossa di Misinto ed è stata trasportata in ospedale a Saronno per essere medicata di lievi contusioni. Sul luogo del sinistro anche una pattuglia della polizia locale, per i rilievi dell’incidente.

Oggi a Rovellasca, alle 16, intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo per soccorrere una donna di 70 anni in piazza Risorgimento; alla settantenne è stata diagnosticata una intossicazione etilica ed è stata trasportata in ospedale a Saronno, non in pericolo di vita.

Due ciclisti investiti a Garbagnate Milanese, sempre in via I maggio: primo episodio oggi alle 7.50, ferito un 83enne ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano in condizioni serie ma non in pericolo di vita; secondo episodio alle 13.40, in questo caso è stato soccorso un uomo di 49 anni, medicato direttamente sul posto.

(foto archivio)

13102023