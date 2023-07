x x

GARBAGNATE MILANESE – Saranno celebrati oggi pomeriggio, mercoledì 26 luglio alle 15 i funerali di Valentino Colia il 15enne che morto dopo essere stato investito in viale Kennedy lo scorso 17 luglio.

La vicenda ha suscitato grande clamore: il ragazzo stava attraversando la strada in bici con un’amica quando è stato colpito da un furgone guidato da un conducente che non aveva mai conseguito la patente e in stato di ubriachezza. Inutile la corsa all’ospedale di Monza: Valentino si è spento poco dopo l’arrivo.

Oggi l’ultimo saluto nella parrocchia santi Eusebio e Maccabei dove si riuniranno intorno alla famiglia parenti e amici. Ma non solo. Il sindaco Daniele Davide Barletta ha deciso di proclamare il lutto cittadino. Oggi a Gabagnate bandiere a mezz’asta e tutte le manifestazioni sospese e ovviamente attività commerciali e esercizi pubblici con saracinesche abbassate durante il funerale. Sospese tutte le attività ludico-ricreative.

Chiaro il pensiero del sindaco “è una sentita e doverosa manifestazione di partecipazione al dolore e di vicinanza alla famiglia e agli amici del ragazzo”.

