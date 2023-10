GARBAGNATE MILANESE – Traffico rallentato oggi pomeriggio lungo l’ex Varesina per un incidente stradale che si è verificato alle porte del Ssronnese: è successo in direzione di Saronno all’altezza della piazza del mercato di Garbagnate Milanese, in quel tratto via Peloritana dove c’è stato lo scontro fra una automobile, guidata da una donna di 68 anni, ed un motorino con un ragazzo di 15 anni. Il fatto è successo alle 14.30:L immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi e sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, è arrivata l’automedica ed una pattuglia della polizia locale.

Il quindicenne, con lesioni e contusioni varie ma che non è apparso in pericolo di vita, è stato trasferito con l’autolettiga all’ospedale di Legnano; la vigilanza urbana ha compiuto i rilievi del sinistro per riscostruire la dinamica e risalire alle responsabilità, mentre l’accaduto ha provcato rallentamenti lungo la trafficata arteria.

11102023