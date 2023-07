x x

CESANO MADERNO – “Sono state completate le operazioni di messa in sicurezza del territorio comunale dopo la violenta tromba d’aria che ha colpito l’asse sud-est-ovest di Cesano Maderno nella notte scorsa. L’evento ha causato numerosi danni soprattutto alle proprietà private, legate in particolare a tetti scoperchiati e alberi caduti, mentre nelle aree pubbliche si è intervenuti, per tutta la notte, con l’obiettivo di consentire la circolazione stradale nelle zone interessate”. Così una nota del Comune cesanese.

Il cedro caduto in via Roma è stato recuperato dalle ditte incaricate, tempestivamente attivate dal sindaco Gianpiero Bocca e dall’assessore Lavori Pubblici Manuel Tarraso, consentendo il ripristino della circolazione già nella notte stessa. Al momento rimane chiusa al traffico via Brescia a causa di un albero caduto da proprietà privata sull’illuminazione pubblica e la conseguente interruzione dell’energia elettrica: i tecnici dell’Enel, contattati dal Comune, interverranno nella giornata di domani con successiva riapertura al transito al termine dei lavori.

Particolarmente difficile la situazione nel parco delle Groane in zona Oasi Lipu, dove è attualmente interdetto l’utilizzo dei percorsi pedonali e ciclabili a causa dei numerosi alberi e rami caduti, al fine di consentire la messa in sicurezza della zona, Questa mattina la cabina di regia, prontamente attivata, ha consentito tramite gli uffici tecnici del Comune, la polizia locale e la Protezione civile cittadina, il monitoraggio e la mappatura della città, in particolare nelle zone dove la perturbazione è stata più intensa.

Nei prossimi giorni le ditte incaricate insieme agli uffici tecnici del Comune continueranno le operazioni di messa in sicurezza tramite la rimozione degli alberi e dei cartelli stradali caduti o pericolanti. Per oggi (lunedì 31 luglio) è stata inoltre decisa una pulizia straordinaria delle strade e dei tombini per liberarli dal fogliame e dei rami che ne ostruiscono in questo momento il corretto funzionamento. Restano aperti parchi e giardini pubblici ma si raccomanda ai cittadini, in questa fase, di prestare particolare attenzione nelle zone interdette o segnalate con cartellonistica o nastri bianchi e rossi.

31072023