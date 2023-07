x x

CISLAGO – In una situazione di emergenza come l’attuale, a causa dei gravissimi danni del maltempo in tutta la zona, c’è chi non si è fatto scrupolo di abbandonare le tegole rotte della grandine direttamente nei campi. E’ successo a Cislago, ora sono in corso le indagini della polizia locale per accertare le responsabilità.

In questi giorni, ricordano dal Comune, “al centro di raccolta rifiuti si è lavorato ininterrottamente, per organizzare al meglio le operazioni di scarico, incrementando lo spazio di raccolta, e per evitare si creassero code eccessive all’ingresso. Ci rammarica constatare la inciviltà di chi, come dimostra la foto, non si è fatto scrupoli ed ha scelto di abbandonare gli inerti nei campi. Il nostro impegno per combattere la battaglia contro il degrado e l’inciviltà sarà massimo. Vigileremo affinchè chi manca di rispetto alla natura, al nostro paese ed ai cittadini tutti, possa essere riconosciuto e sanzionato”.

Nel Saronnese sono stati tantissimi i danni per il recente maltempo.

