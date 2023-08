x x

SARONNO – E’ stato portato in codice verde all’ospedale di Saronno intorno alle 15 l’operaio che ieri pomeriggio è stato vittima di un infortunio sul lavoro alle porte della città.

E’ successo in via Roma nei pressi del confine con Solaro e la frazione Introini dove un uomo è caduto in un’azienda. I colleghi hanno dato l’allarme e in pochi minuti sono arrivati sul posto i soccorsi. Il personale sanitario della Croce Rossa di Saronno ha presto le prime cure all’uomo sul posto e ha subito rassicurato i colleghi che sulle sue condizioni. E’ stato però trasferito all’ospedale cittadino per gli accertamenti del caso.

Nel frattempo sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia locale e il personale dell’Ats Insubria per verificare con precisione l’accaduto in modo da ricostruire la dinamica dell’infortunio e quindi anche verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

