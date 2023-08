x x

SARONNO – Nuovo resoconto del viaggio dei ragazzi degli oratori saronnesi alla Gmg la giornata mondiale della gioventù l’incontro internazionale di spiritualità e cultura dei giovani cattolici, promosso dalla Chiesa cattolica su iniziativa del papa. Quest’anno l’appuntamento è a Lisbona.

IlSaronno grazie alla collaborazione con i ragazzi saronnese e in particolare Chiara vi racconterà giorno quest’incredibile esperienza.

Ecco il resoconto della giornata del primo agosto

La giornata di oggi è iniziata presto per permetterci di lasciare Madrid per le 8 e dirigerci verso Lisbona. In tutti questi giorni non sono mancati i momenti di preghiera come le lodi mattutine recitate in pullman. Per entrare nel pieno spirito della Gmg, ci siamo confrontati sull’icona biblica, simbolo di questa Gmg: Maria che si alza e va di fretta da sua cugina Elisabetta.

Per tanti del gruppo é la prima volta che partecipano a questa esperienza e c’è chi, come Christian e Sara, che si aspetta di conoscere tanta gente, di vedere tanto movimento e soprattutto di approfondire meglio le amicizie createsi nel nostro gruppo. Oppure chi, come Stefano e Alessandro, che ne hanno sentito parlare da amici o fratelli maggiori i quali avevano partecipato a quella precedente di Cracovia e, incuriositi hanno deciso di mettersi in gioco in prima persona sperando di vivere una bella esperienza insieme e di portare a casa ricordi e testimonianze vive per sé e per altri.

Ma nel gruppo c’è anche chi ha già partecipato nel 2016 alla Gmg a Cracovia. Fra questi c’è però Tommaso che di Gmg ne ha già fatte due, avendo partecipato anche nel 2011 a quella di Madrid. Non sono mai uguali, c’è sempre qualcosa di nuovo e tutto cambia anche grazie al gruppo con cui si partecipa. A Cracovia era con un gruppo di amici della parrocchia, mentre quest’anno nel gruppo di Saronno ci sono anche ragazzi più piccoli a cui lui ha fatto da educatore. Partecipare a questa avventura non più come educatore ed educando ma come amici, renderà diverso e unico tutto il viaggio.

Ma ci sono anche coloro che, pur essendo giovani delle nostre parrocchie, hanno deciso di partecipare alla Gmg come volontari, mettendosi così al servizio delle migliaia di pellegrini che popoleranno Lisbona.

Di certo tutti noi siamo pronti ad accogliere ciò che verrà e non vediamo l’ora di metterci in gioco per esserne protagonisti, ma anche chi ci sta leggendo da casa può farlo seguendoci dai canali ufficiali in diretta (su Tv2000 o sul canale YouTube https://www.youtube.com/@Lisboa2023) oppure seguendo l’account Instagram degli oratori di Saronno (oratori Saronno).

Arrivati a Queijas, c’erano i volontari del posto che ci hanno accolto con canti e balli, felici di vederci.

C’era anche un cartello con su scritto, in italiano, “si alzò e andò di fretta!”, riprendendo l’icona biblica.

Dopo esserci sistemati, siamo andati diretti a Lisbona per seguire la messa d’apertura. Ci siamo trovati invasi da migliaia di pellegrini da tutto il mondo con cui abbiamo incominciato a cantare e battere il cinque. Per non perderci, abbiamo come punto di riferimento la nostra bandiera tricolore con un bellissimo, amorevole e dolce gattino peluche: Jimmy!

Dopo aver cenato, abbiamo ripreso il treno e l’autobus per dirigerci nella scuola dove alloggiamo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione