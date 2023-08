x x

SARONNO – “Di fronte agli straordinari eventi atmosferici che hanno colpito il saronnese nelle ultime settimane, la Lega Lombarda di Saronno insiste nella sua triste operazione di sciacallaggio politico”.

Inizia così la nota di Lista Airoldi che interviene nella polemica sulla gestione della crisi cittadina provocata dal maltempo.

“Arriva ad addossare all’Amministrazione la responsabilità per la caduta degli alberi, correlandola ad una presunta carenza di manutenzione. Per portare avanti questa maldestra operazione i leghisti si spingono addirittura a sostenere che altrove (nel Comasco) “la regolare manutenzione del verde ha ridotto l’impatto in termini di piante sradicate e alberi pericolanti.” Non si sa da quali fonti derivi questa affermazione; le cronache dicono altro: basti leggere i resoconti pubblicati dai quotidiani del comasco che il 12 luglio parlano di “temporali che hanno provocato la caduta di numerosi alberi, anche di grosse dimensioni, con conseguenti black out e strade bloccate in diversi comuni: Grandate, Albate e Camerlata, Alzate, Cantù, Lambrugo, Lomazzo, Capiago Intimiano, Anzano del Parco.” Praticamente tutto il comasco, a sud del capoluogo.

I fenomeni estremi che hanno provocato nel saronnese moltissimi danni e, purtroppo, in altre zone della Regione, lutti, non possono essere presi a pretesto per sterili polemiche politiche, fondate sul nulla.

Piuttosto la Lega, che è al Governo (nazionale e regionale), si faccia parte attiva perchè venga celermente riconosciuto lo stato di calamità e vengano stanziate risorse per ristorare Comuni, aziende e cittadini per i danni subiti.

La Lega saronnese, peraltro, fa di più, arrivando a negare l’evidenza e parlando di “catastrofismo sul cambiamento climatico”. La migliore risposta alle bizzarre posizioni antiscientifiche dei leghisti sono, come sempre, quelle del Presidente Mattarella che qualche giorno fa, a proposito degli eventi estremi accaduti in Italia, ha detto: “Siamo in ritardo, dobbiamo incrementare l’impegno per combattere le cause del cambiamento climatico. Dobbiamo operare per creare strumenti nuovi che consentano di prevenire e attenuare i fenomeni che stiamo vivendo. Serve la solidarietà, che ci tiene insieme, per interventi tempestivi per sostenere i danni subiti e ricostruire”.

