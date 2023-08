x x

ROVELLO PORRO – Gli sciacalli del maltempo in azione nella zona: l’allerta viene da Rovello Porro ed in particolare dai volontari dell’Ave, l’Associazione verde età che si occupa della gestione della piattaforma ecologica rovellese dove, riferiscono i volontari, “ci hanno segnalato che alcuni personaggi si spacciano per i respnsabile di una impresa edile e si fanno dare anticipi per riparare i tetti, e poi spariscono”.

L’invito dall’Ave: “Non date soldi, se non prima di controllare la serietà dell’impresa”. In caso di situazioni dubbie, è sempre opportuno rivolgersi alla polizia locale oppure ai carabinieri, ed in ogni caso fare riferimento ad aziende serie ed affidabili anche se in questi giorni di emergenza, con così tanti tetti rotti dalla grandine, non sempre è difficile riuscire a reperire chi passa compiere le riparazioni in tempi brevi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: tetto gravemente danneggiato dalle recenti grandinate nella zona)

03082023