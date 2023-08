x x

UBOLDO – Le tegole rotte del tetto? Scaricate nel verde: era già successo in zona, ora è capitato anche a Uboldo e se ne parla sui social, c’è anche chi ha fatto la foto per mostrare la “montagnetta” di materiale che qualcuno, amzichè portarlo in discarica, ha lasciato a margine del bosco alla periferia del paese. Un danno “doppio”: oltre che dover pulire, gli addetti della nettezza urbana perderanno tempo prezioso in questo periodo di emergenza nel quale sono tanti gli interventi necessari sul fronte delle pulizie, dopo il fortissimo maltempo dei giorni scorsi. Un episodio simile si è verificato anche nella vicina Cislago.

A Saronno e nella zona sono stati tantissimi i danni per il recente maltempo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

05082023