SARONNO – Tanto tuonò… che non piovve: ieri pomeriggio c’era grande apprensione, con tutti i tetti rotti per grandine e tromba d’aria dei giorni scorsi, in tutto il Saronnese per l’annunciata possibilità di nuovi temporali. Le nuvole nere nel tardo pomeriggio sono arrivate eccome, ci sono stati per mezz’ora almeno attorno alle 18 tuoni anche potentissimi, ma si è vista solo qualche goccia d’acqua, che non ha fatto in tempo a creare particolari problemi nelle case e palazzine che hanno solo coperture provvisorie e ne sono sprovviste del tutto. Ed anche la notte è filata via lascia.

Per i prossimi giorni non dovrebbero esserci particolari problemi, ci sarà del tempo per eseguire il ripristino dei tetti. Le previsioni meteo fanno riferimento a bel tempo, sole ed al massimo qualche rarissima nuvoletta, da qui e per tutta la prossima settimana. Unico problema le temperature in aumento che di giorno potrebbero tornare a superare i 30 gradi.

A Saronno e nella zona sono stati tantissimi i danni per il recente maltempo.

05082023